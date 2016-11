Hexe Lilli In acht Tagen um die Welt

Da Buch 'In 80 Tagen um die Welt' von Jules Verne bringt Lilli auf die Idee, ins England des 19. Jahrhunderts zu reisen. Dort treffen Hektor und sie auf den Romanhelden Phileas Fogg und dessen treuen Diener Passepartout. Gerade haben sie die Wette abgeschlossen, in 80 Tagen rund um die Welt reisen zu können. Hektor kann sich nicht zurückhalten und wettet, dass dies auch in acht Tagen möglich sei.