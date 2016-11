Biene Maja Wieland macht eine Hungerkur

Maja und Willi spielen mit ihren Freunden 'blinde Kuh' und ihr Lieblingsspiel 'Verstecken'. Plötzlich taucht der starke Wieland auf, der stärkste Käfer der Wiese. Er will unbedingt mitspielen. Nun ist Wieland zwar sehr stark, aber leider auch ein bisschen dumm. Selbst ein Spiel wie Verstecken, ist ihm zu viel schwierig. Er kann Maja und Willi einfach nicht finden. Dafür stöbert er jeden Käfer, jede Ameise, und alles, was sonst noch in der Wiese kreucht und fleucht, auf. Dann hat sich der Borkenkäfer in einer Borke eingeklemmt. Nur der starke Wieland kann ihn retten!