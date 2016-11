Two and a Half Men Mütter an der Kletterwand

Wiederholt wird Walden von seinem Pflegesohn bei dem Versuch gestört, der hübschen Laurel näher zu kommen. Um endlich ihre Ruhe vor Louis zu haben, mieten sich die zwei kurzerhand in einem Hotelzimmer ein. Indes reagiert Alan extrem eifersüchtig, als Herb Interesse an einer alten Flamme von ihm zeigt. In einem Fitnessstudio treffen die beiden auf Lyndsey. Aber auch Lyndsey ist zu Alans Ärger einem kleinen Flirt anscheinend nicht ganz abgeneigt. Hauptdarsteller Ashton Kutcher (Walden Schmidt)

Jon Cryer (Alan Harper)

Conchata Ferrell (Berta)

Edan Alexander (Louis)

Courtney Thorne-Smith (Lyndsey)

Deanna Russo (Laurel)

Ryan Stiles (Herb)

Regie James Widdoes