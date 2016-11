In Plain Sight - In der Schusslinie Schnäppchenjäger

Ob Mary will oder nicht, es gibt einige Veränderungen. Marshall hat eine neue Freundin: Debbie! Stan stellt eine neue Mitarbeiterin ein und Jinx hat ausnahmsweise keine Probleme. Im Gegensatz zu Marys kleiner Schwester Brandi. Die steckt wieder einmal in Schwierigkeiten und Mary soll ihr wie gewohnt helfen. Brandi soll angeblich Autodieben geholfen haben, die in Peters Autohaus eingebrochen sind. Natürlich hält jeder Brandi für schuldig. Außer Debbie, die Brandis Geschichte glaubt.