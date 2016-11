Supernatural Die Geister, die ich rief

Sam und Dean erhalten einen Anruf aus Bodega Bay von ihrer alten Freundin Annie Hawkins. Als sie dort ankommen, ist Annie jedoch verschwunden. Die Suche führt die Brüder in ein Haus, in dem es von Geistern nur so wimmelt. Darunter befindet sich auch Bobbys Geist, der verzweifelt nach einem Weg sucht, sich bei Sam und Dean bemerkbar zu machen.