Flashpoint - Das Spezialkommando Die perfekte Waffe

Elliot Thaine hat ein fotografisches Gedächtnis. Eine Bande von Kriminellen entführt ihn und will sich seine Gabe zu Nutzen machen. Die Bande verschafft sich Zutritt zu einem Forschungslabor, in dem Elliot sich den Bauplan einer Hightech-Waffe einprägen soll. Beim Versuch Elliot zu befreien, gerät Ed in die Hände der skrupellosen Kriminellen.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)