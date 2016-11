Flashpoint - Das Spezialkommando Unter Wasser

Ausgerechnet bei einer Kindergeburtstagsparty in einem reichen Vorort detoniert eine Bombe. Anscheinend sollte ein tödlicher Anschlag auf den Boss der Biker-Gang 'Brigadiers' verübt werden. Das SRU-Team befürchtet nun den Beginn eines Streites zwischen zwei rivalisierenden Biker-Gangs. Um dies zu verhindern, soll der junge Undercover-Agent Luke Informationen liefern. Doch schon bald fliegt Lukes Tarnung auf und sein Leben hängt an einem seidenen Faden.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)