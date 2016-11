Die Simpsons Gefährliche Kurven

Die Simpsons verbringen den 4. Juli in einem Blockhütten-Motel mitten im Wald. Dort erinnern sich Homer und Marge an das erste Mal, als sie in dem Motel abgestiegen waren - als unverheiratete Teenager und leider in Begleitung von Ned und Maude Flanders.