Die Simpsons Gemischtes Doppel

Bart stellt wieder einmal jede Menge Unsinn an und leidet sehr unter den von Homer und Marge verhängten Strafen. Rettung folgt in Form von Simon Woosterfield, dem jüngsten Spross einer schwerreichen Familie, der zufällig genauso aussieht wie Bart. Die beiden tauschen Rollen, und Bart genießt das Luxus-Leben eines Jung-Milliardärs, während Simon in den tristen Simpsons-Alltag eintaucht.