The Big Bang Theory Die Streichelmaschine

Leonards Mutter Dr. Beverly Hofstadter kündigt ihren Besuch an. Als die gefühlskalte und analytische Psychiaterin erst einmal Penny zu einer schmerzhaften Therapiestunde im Treppenhaus zwingt, will auch Leonard am liebsten die Flucht ergreift. Sheldon hingegen fühlt sich sehr zu Beverly hingezogen.