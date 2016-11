Biene Maja Auf der Flucht vor Spatz und Frosch

Maja kann sich nicht daran gewöhnen, dass Frösche, die so lustig aussehen, zu ihren Feinden zählen und so landet sie diesmal beinahe im Froschmagen. Die Hilfe kommt von unerwarteter Seite, ein kleiner Junge stiefelt durch die Wiese, fängt den Frosch und steckt ihn ein. Dadurch geraten leider auch Maja und Willi in die dunkle Hosentasche des Jungen. Nun ist guter Rat teuer, selbst die vorlaute Maja ist zum ersten Mal sprachlos.