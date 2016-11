Jungle Beat Folge 14

Teil 1:

Gemeinsam mit seinen Freunden geht Dexter auf Safari, um wilde Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Einige der schönsten Exemplare sind darunter. Neben einem Affen und einer Giraffe kann er sogar einen Eisbären in der Ferne ausmachen! Das einzig Merkwürdige daran: Sobald Dexter sein Fernglas abnimmt, sind die Tiere plötzlich verschwunden.



Teil 2:

Weil die Sonne glühend heiß vom Himmel brennt, fehlt vom kühlen Nass in der Steppe jede Spur. Umso größer ist daher die Freude, als ein durstiges Nashorn endlich eine Wasserpfütze findet. Doch daraus zu trinken, entpuppt sich als gar nicht so einfach.