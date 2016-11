The Mentalist Heute mit Doppelfolge

"Ein schwarzer Helikopter" (VI/13) In heutigen Fall wird Jane zu einem Mord an eine US-Anwältin an der mexikanischen Grenzstadt Juárez gerufen. Gleichzeitig versucht das Ehepaar Rigsby und Van Pelt den Stalker der ehemaligen CBI-Mitglieder ausfindig zu machen...

Weiter geht's mit Staffel sechs ...

ORFeins sendet die restlichen 10 DaCapo-Folgen der sechsten Staffel in Doppelfolgen jeweils Mittwoch ab 0:20 Uhr!



Zum Endspurt von Staffel sechs legte "The Mentalist" in den USA noch ordentlich zu: das Staffelfinale am 18. Mai 2014 brachte dem Sender CBS eine Reichweite von 9,7 Millionen Zuseher ein. Die siebente und letzte Staffel startete auf dem Sender CBS im November 2014 und ging nach 13 Folgen am 18. Februar 2015 zu Ende.