The Big C Vaya con Dios

Joy ist tot und Paul muss nun die Motivationsauftritte in Puerto Rico alleine bestreiten. Cathy, Adam und Sean sind mit von der Partie. Die Stimmung zwischen Cathy und Paul ist jedoch gespannt. Als Paul herausfindet, dass Cathy sich in einer Bar als Alexis ausgibt und behauptet, ihr Mann wäre tot, macht das alles nur noch schlimmer. Er zieht somit aus dem gemeinsamen Zimmer aus. Cathy nimmt an einem Tauchkurs teil, obwohl sie Angst hat, und entfernt sich im Meer von der Gruppe.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)