Die Simpsons Kuchen, Kopfgeld und Kautionen

Nach einer Schlägerei am St. Patrick's Day landen die Raufbolde vor Gericht - darunter auch Homer. Der Weg zurück in die Freiheit ist an eine Kaution geknüpft. Kurzerhand besorgt sich Homer das Geld in einem Kautionsbüro und lernt dort einen Kopfgeldjäger kennen, der sich auf Kautionsflüchtlinge spezialisiert hat. Fasziniert beschließt er, es ihm gleichzutun.