Revenge Verm├Ąchtnis

Wir befinden uns im Jahr 2002: Amanda Clarke führt ein wildes Leben und nach einer durchzechten Nacht ist es Nolan, der sie aufgabelt. Er erinnert sie an die Notizbücher ihres Vaters, die er ihr vor 6 Monaten gegeben hat. So macht sich Amanda Clarke auf den Weg, der Geschichte nachzugehen und stößt dabei bald auf die Familie Grayson. Bei der alljährlichen Silvesterfeier der Familie schleust sie sich als Kellnerin ein.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)