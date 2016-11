Fresh Off The Boat Wir sind die Huangs

Die taiwanesische Familie Huang will sich ihren amerikanischen Traum verwirklichen. Jessica und Louis Huang und ihre Kinder Eddie, Emery und Evan übersiedeln von Chinatown in Washington, D.C. ins sonnige Orlando, Florida. Nun müssen sie ohne ihre Freunde und Verwandten in der fremden Stadt zurecht kommen. Louis hat ein Steakhouse eröffnet, doch aller Anfang ist schwer. Und auch der elfjährige Eddie hat es nicht gerade leicht, in der Middle-School neue Freunde zu gewinnen.