Die Simpsons Simpsons-Spezialfolge zum US-Wahltag!

Die heutige Episode stammt aus dem Jahre 2000 und besitzt erstaunliche Aktualität: Bart blickt in die Zukunft und sieht sich als Loser, während seine Schwester Lisa zur US-Präsidentin aufsteigt. Ihr Vorgänger hat das Land in den wirtschaftlichen Ruin geritten. Sein Name? DONALD TRUMP!

Seit 27 Jahren Kult - "Die Simpsons"

Mit seinem bösartigen Witz auf den 'American Way of Life' und zynischen Seitenhieben auf die US-amerikanische Popkultur, verpackt in gelbe Cartoonfiguren mit vier Fingern, begeistert Simpsons-Erfinder Matt Groening und sein kreatives Team Millionen Fans auf der ganzen Welt. Die Serie hat schon seit Jahren Kultstatus und beeinflusst bereits den englischen Sprachgebrauch. "Die Simpsons" wurde seit dem TV-Debüt im Jahre 1989 mit zahlreichen Fernsehauszeichnungen überschüttet und erhielt insgesamt 23 Mal einen Emmy. Für jeden Promi gilt es quasi als Ritterschlag, einmal als Charakter in der Serie aufzutauchen.

Die Simpsons-Vermarktungsmaschinerie

Daneben gibt es den 'Simpsons Ride' in den Universal Studios in Florida und in Hollywood, Simpson-Comics, Computerspiele und Sammelkartenspiele. Der Kreativität der Merchandising-Industrie sind keine Grenzen gesetzt.