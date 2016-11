Die Simpsons Sicherheitsdienst "Springshield"

Ein Stromausfall legt die Stadt Springfield lahm. Sofort gehen Plünderer an ihr Werk. Die örtliche Polizei ist machtlos. Zur Unterstützung der Exekutive gründet Homer einen Sicherheitsdienst. Dabei kommt er dem Gangster Fat Tony in die Quere. Dieser schwört bittere Rache, sollte Homer sich zu Mittag des nächsten Tages noch immer in Springfield aufhalten.