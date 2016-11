Two and a Half Men Hier kommt der Weihnachtsmann

Kurz vor Heilig Abend stellen Alan und Walden fest, dass ihr sechsjähriger Ziehsohn Louis nicht mehr an den Weihnachtsmann glaubt. Um seine kindliche Freude an dem Fest neu zu entfachen, beschließen sie, Louis von der Echtheit des Santa Claus zu überzeugen. Ein Schauspieler namens Frank wird engagiert, der den Mann mit der roten Robe und dem weißen Vollbart verkörpern soll. Dieser findet jedoch mehr Gefallen an dem hausgemachten Eierlikör von Alans Mutter als an seinem Job.