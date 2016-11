Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann

Dem Höhepunkt ihrer Karriere folgt der härteste Kampf ihres Lebens. Die ganze Nation verfolgte den Konflikt der Skirennläuferin Anna Veith vormals Fenninger mit dem österreichischen Skiverband. Sogar Rücktritt und Verbandsausschluss standen im Raum. Als die Sache geklärt zu sein scheint, zieht sich die heute 27-Jährige eine schwere Knieverletzung zu. Mit Stermann und Grissemann spricht die Sportlerin über diese ungewollte Zäsur ihrer Karriere, die sie auch im Buch "Zwischenzeit" beschreibt.



Mit "Vorstadtweiber" schrieb Uli Brée die erfolgreichste österreichische Serie der vergangenen zwanzig Jahre. Das Format über intrigenspinnende Society-Ladies erreichte auch in Deutschland ein Millionenpublikum. Die dritte Staffel wird 2017 im Fernsehen ausgestrahlt. Wie geht der deutsch-österreichische Autor mit dem Druck um, als Hit-Garant für Fernsehserien zu gelten? In der kommenden Willkommen-Österreich-Ausgabe nimmt Uli Brée am Schreibtisch von Stermann und Grissemann Platz.



Am Ende der Sendung spielt's Granada. Gemeinsam mit Russkaja steht die Grazer Band auf der Willkommen-Österreich-Showbühne und gibt eine Kostprobe aus ihrem unlängst erschienen Debütalbum zum Besten.