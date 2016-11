The Millers Kontrollfreaks

Carol hat, ohne Wissen der Familie, bereits vor Jahren eine gemeinsame Grabstelle gekauft. Da Tom sich demnächst von Carol scheiden lassen will und auch Nathan nun wieder Single ist, müssen Änderungen besprochen werden. Nathan will seine Exfrau Janice dazu bringen, auf ihren Anteil zu verzichten. Das wäre an sich kein Problem für sie, doch dann macht Nathan einen schwerwiegenden Fehler.