Covert Affairs Die liebe Verwandtschaft

Nachdem Annie in Venedig einen Auftrag vermasselt hat, wird sie von Joan zu einer Auszeit verdonnert. Kurze Zeit spät lernt sie in einem Lokal den gutaussehenden baskischen Koch Zavier kennen. Tags darauf erfährt sie, dass dieser einst ETA-Mitglied war, und dass sein eben aus der Haft entlassener Bruder Gorka nach wie vor für diese aktiv sein dürfte. Es scheint, als ob Annie somit einen neuen Auftrag an Land gezogen hat.