Die Goldbergs Fahrstunden

In den 80er-Jahren wächst der elfjährige Adam Goldberg in seiner exzentrischen Familie heran. Da wäre seine Mutter Beverly, die überfürsorglich über allen wacht. Und sein mürrischer Vater Murray, der insgeheim aber ein großes Herz hat. Sowie seine ältere Schwester Erica und sein eben 16 Jahre alt gewordener Bruder Barry, die ihm das Leben nicht immer leicht machen. Zum Glück gibt es da aber noch den coolen wie liebenswerten Großvater 'Pops'.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)