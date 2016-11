Scrubs - Med School Unsere erste Vorlesung

J.D. erlebt gemeinsam mit Turk und Dr. Cox seinen ersten Tag als Dozent. Voller Eifer stürzt er sich in seinen neuen Job und versucht sogleich, mit den Studenten eine freundschaftliche Beziehung aufzubauen. Doch die scheinen weniger interessiert. Auch Dr. Cox tritt in alter Manier auf und hat seine Freude dabei, jedem, der ihm über den Weg läuft, das Leben schwer zu machen. Besonders die junge Lucy lässt sich von Dr. Cox Einschüchterungsversuchen beindrucken, und bittet J.D. um Unterstützung.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)