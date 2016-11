Two and a Half Men Willkommen in Malibu

Lange hat Walden für den Traum, Vater zu werden, gekämpft. Kurz vor dem Ziel will er plötzlich alles hinschmeißen. Für ein Wochenende zieht der sechsjährige Waisenbub Louis zu ihm ins Strandhaus und Walden fühlt sich der Verantwortung für ein Kind auf einmal nicht mehr gewachsen. So schnell, wie die Zweifel aufgekeimt sind, verschwinden sie zum Glück wieder. Auch Alan und Berta sind sogleich völlig vernarrt in den Buben. Rasch findet Louis heraus, wie er seine Pflegeeltern am besten manipulieren kann. Hauptdarsteller Ashton Kutcher (Walden Schmidt)

Jon Cryer (Alan Harper)

Conchata Ferrell (Berta)

Maggie Lawson (Ms. McMartin)

Edan Alexander (Louis)

Regie James Widdoes