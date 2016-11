Trevor hat eine Maschine gebaut, die fliegen kann und brennt darauf, sie auszuprobieren. Als sie tatsächlich hoch in den Lüften schwebt, erspäht der Sheriff das Fluggerät und erzählt dem Prinzen davon. Natürlich will der Prinz die Maschine unbedingt haben. Doch weil sie beim Erstflug in die Brüche gegangen ist, muss eine Neue gebaut werden. Robin findet die Vorstellung, dass der Prinz fliegen kann, nicht sehr erstrebenswert. Umgehend setzt er alles daran, dass Prinz Johns Plan scheitert.