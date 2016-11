House of Cards Die Lage der Nation

Inhalt - 'Die Lage der Nation', IV/2

Claires Mutter macht ihren Einfluss geltend und bittet ihre reichen Freundinnen, Franks Gegenkandidatin Dunbar finanziell zu unterstützen. Endlich kann sie etwas tun, dass ihrem gehassten Schwiegersohn schadet. Inzwischen treibt Claire ihr Projekt für den Kongress zu kandidieren weiter voran. Sie bekommt große Unterstützung von LeAnn. Doch sollte Claire ihren Wunsch in die Realität umsetzen, hätte sie weniger Zeit für Franks Wahlkampf, was dieser so nicht hinnehmen will.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)



DARSTELLER

Kevin Spacey (Francis Underwood)

Robin Wright (Claire Underwood)

Michael Kelly (Doug Stamper)

Neve Campbell (LeAnn Harvey)

Ali Mahershala (Remy Danton)

Derek Cecil (Seth Grayson)

REGIE

Tucker Gates