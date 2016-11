Biene Maja Die Fahrt in der Limonadenflasche

Es ist ein schöner, warmer Sommertag - für Maja gerade richtig, auf Entdeckungsflug zu gehen. Sie findet eine Flasche mit herrlichem Himbeersirup. Willi und Maja klettern in die Flasche hinein und schlürfen genüßlich den süßen Sirup. Unglücklicherweise rollt die Flasche in den Bach und schwimmt mit der Strömung weg. Wie in einem U-Boot sitzen die beiden in der Flasche gefangen. Willi ist wieder einmal entsetzt über Maja, die ihn durch ihre Abenteuerlust in die gefährlichsten Situationen bringt. Aber Maja findet es herrlich. Zum ersten Mal erlebt sie die Schönheit der Unterwasserwelt. Sie sieht Fische, Wasserflöhe, Wasserpflanzen.