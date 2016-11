Scrubs - Med School Unser Trinkerfreund

Obwohl Dr. Cox Lucy ausdrücklich davon abrät, dem alkoholabhängigen Patienten Alan zu helfen, nimmt sie sich seiner an und besorgt ihm einen Platz in einer Entzugsklinik. Trotz all ihrer Bemühungen wird Alan jedoch kurze Zeit später schon wieder völlig betrunken ins Krankenhaus eingeliefert. Lucy ist am Boden zerstört, zumal Dr. Cox seine Schadenfreude ins Gesicht geschrieben steht. Währenddessen bleibt J.D. und Turk nicht verborgen, dass Denise und Drew Gefallen aneinander gefunden haben.



