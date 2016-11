Fargo Der Haufen

Die 10 Folgen von Staffel I werden jeden Montag um ca. 22:40 Uhr auf ORFeins in Zweikanalton Deutsch/Englisch ausgestrahlt!



Die mit drei Emmys und zwei Golden Globes gekrönte Serie basiert auf dem gleichnamigen Kultfilm der Coen Brüder aus dem Jahre 1996. Martin Freeman (Dr. Watson aus "Sherlock") und Billy Bob Thornton ("The Man Who Wasn’t There") als unheiliges Gespann führen die prominente Darstellerliste an. Die Anthologieserie debütierte am 15. April 2014 und soll nächstes Jahr in die dritte Runde gehen. Fix zugesagt für die dritte Staffel hat bereits "Trainspotting"-Star Ewan McGregor.



