Inhalt - 'Familienangelegenheit, XII/24

Meredith hält es noch immer für keine gute Idee, dass Amelia und Owen heiraten wollen, da sie sich für die beiden verantwortlich fühlt. Generell scheint die Hochzeit unter keinem guten Stern zu stehen, es schüttet in Strömen. Und Amelia ist nach einem Telefonat mit ihrer Mutter am Boden zerstört und schließt sich im Bad ein. Niemand von ihrer Familie will zur Feier kommen. Und zu allesm Überfluss hat April auch noch die Eheringe vergessen. Während der Suche setzen ihre Wehen ein.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)



DARSTELLER

Ellen Pompeo (Dr. Meredith Grey)

Justin Chambers (Dr. Alex Karev)

Sara Ramirez (Dr. Callie Torres)

Kevin McKidd (Dr. Owen Hunt)

Jesse Williams (Dr. Jackson Avery)

Kelly McCreary (Dr. Maggie Pierce)

REGIE

Debbie Allen