Harry Potter und der Orden des Phönix ("Harry Potter and the Order of the Phoenix") Der Zauber-Saga fünfter Teil

In der packenden Verfilmung des fünften Bands der populären Fantasyreihe gründet der inzwischen 15-jährige Zauberlehrling Harry einen geheimen Bund, um sich gegen unliebsame Autoritäten und gegen Angriffe des wieder auferstandenen Voldemort zu schützen...

Für die Verfilmung des fünften Teils der Harry-Potter-Reihe von Erfolgsautorin Joanne K. Rowling übernahm erstmals der britische TV-Regisseur David Yates das Regiezepter und feierte seinen Einstieg mit dem ersten Potter-Film im IMAX 3D-Format. Mit einer ausgesuchten Besetzung, die ein Wiedersehen mit Jungstars Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) und Emma Watson (Hermine Granger) und britischen Schauspielgranden bescherte, setzte Yates die üppige (tausendseitige) Vorlage effektvoll in Szene. Düsterer als ihr Vorgänger, begeistert auch die mit kabarettistischen Einlagen und spektakulären CGI-Effekten angereicherte Verfilmung des fünften Bands sowohl die kritische Lesergemeinde als auch Fans des Fantasykinos.

Zur Story Das Zauberministerium versucht Harrys Aussage über Voldemorts Wiederauferstehung zu diskreditieren und stellt ihre Gesandte Dolores Umbridge (Imelda Staunton) als Inquisitorin in Hogwarts ein. Harry wird an der Zauberschule von seinen Mitschülern ins Abseits gestellt, einzig seine Freunde Rupert und Hermine sowie Schuldirektor Dumbledore (Michael Gambon) halten zu ihm. Doch auch Dumbledore wird vom Ministerium schikaniert und verliert zahlreiche Posten. Er reaktiviert den Geheimbund "Orden des Phönix", dem auch Harrys Patenonkel Sirius Black (Gary Oldman) angehört, mit dem Ziel, Voldemort (Ralph Fiennes) und seine Brut, darunter seine treueste Dienerin Bellatrix Lestrange (Neuzugang Helena Bonham-Carter), zu vernichten. Der dunkle Lord schleicht sich in Harrys Träumen ein und ist mit dessen Gedankenwelt fest verbunden.

Dumbledore beauftragt daraufhin Professor Severus Snape (Alan Rickman, i. Bild re.) damit, Harry in die Okklumentik einzuführen. Damit soll Harry lernen, seine Gedanken und Gefühle vor magischen Kräften abzuschirmen. Harry, Ron und Hermine gründen den Geheimbund "Dumbledores Armee", in der Harry seine Freunde in der Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichtet. Wird das ausreichen, um gegen das Böse zu bestehen?

Neue Figur: Luna Lovegood Im fünften Roman wird die Figur der Luna Lovegood (Leinwanddebüt für Evanna Lynch, Bild) vorgestellt, die als seltsam und verschroben gilt und nur schwer Anschluss bei den anderen Schülern von Hogwarts findet. Mit Harry spürt Luna von Anfang an eine Seelenverwandschaft, da auch sie in jungen Jahren ihre Mutter verloren hat. Dass Träume auch im wirklichen Leben wahr werden können, zeigt der Werdegang der irischen Jungschauspielerin Evanna Lynch (geboren 1991). Bereits als Kind bestürmte sie Autorin Joanne K. Rowling mit Briefen und erzählte von ihrem großen Traum, in einem Potter-Film mitspielen zu dürfen. Im Jahre 2006 war es schließlich soweit: Evanna reiste mit ihrem Vater für den Casting Call von Luna Lovegood nach London und stach mit ihrem Video mehr als 15,000 Mädchen aus, obwohl sie über keinerlei Filmerfahrung verfügte.

David Yates gelang das seltene Kunststück, aus dem bisher dicksten Band der Reihe, den bislang kürzesten Film zu drehen. Mit einem Produktionsbudget von $150 Millionen Dollar spielte der fünfte Teil weltweit $938,2 Millionen Dollar ein und katapultierte sich damit zum achterfolgreichsten Film aller Zeiten. In Österreich strömten immerhin knapp 633 000 Fans in die Kinos, um Harrys ersten Kuss auf der Leinwand mitzuerleben.



Nach dem Riesenerfolg von "Order des Phönix" durfte Regisseur David Yates auch die beiden letzten Romane der Reihe in Szene setzen. Der sechste Band "Harry Potter und der Halbblutprinz" kam am 16. Juli 2009 in unsere Kinos, der siebente und letzte Teil der Reihe, "Harry Potter and the Deathly Hallows" (Original), wurde aufgrund seiner Länge in zwei Filmen aufgesplittet: "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1" kam im November 2010 in die Kinos, Teil 2 im Juli 2011.

Kurzinhalt Harry Potter wird Zeuge von Voldemorts Wiederauferstehung. Das Zauberei-Ministerium schenkt ihm keinen Glauben und vermutet dahinter eine heimtückische List. So wird gegen ihn ein Verfahren wegen ungenehmigter Nutzung von Magie eingeleitet. Nur Harrys engste Freunde und Professor Dumbledore nehmen die Warnung ernst. Im geheimen 'Orden des Phönix' findet Potter Unterschlupf und bereitet sich auf Lord Voldemorts Angriff vor, denn einer Prophezeiung nach kann nur einer der beiden überleben.

DARSTELLER Daniel Radcliffe (Harry Potter)

Rupert Grint (Ron Weasley)

Emma Watson (Hermine Granger)

Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange)

Robbie Coltrane (Rubeus Hagrid)

Ralph Fiennes (Lord Voldemort)

Michael Gambon (Albus Dumbledore)

Brendan Gleeson (Alastor 'Mad Eye' Moody)

Gary Oldman (Sirius Black)

Alan Rickman (Severus Snape)

Fiona Shaw (Tante Petunia)

Imelda Staunton (Dolores Umbridge)

David Thewlis (Remus Lupin)

Emma Thompson (Prof. Sybil Trelawny)

Julie Walters (Molly Weasley)

Mark Williams (Arthur Weasley)

REGIE David Yates

Drehbuch: Michael Goldenberg

Kamera: Slawomir Idziak

Musik: Nicholas Hooper

Story: Joanne K. Rowling (Roman)