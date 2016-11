Schließlich Richard Nixon (John Cusack), der sich in seinem ersten Amtsjahr mit der Mondlandung schmücken konnte, aber sich in seiner Anbiederung an den konservativen weißen Süden Gesetzen zur Rassengleichheit verweigerte. Ronald Reagan (Alan Rickman) kam im Jahre 1981 ins Weiße Haus und blieb vor allem für seine als "Star Wars" bekannte Aufrüstung und seinem Wirtschaftskonzept namens "Reaganomics" in Erinnerung. Am Ende seiner Dienstzeit erlebt der Butler seinen größten Triumph: Mit Barack Obama wird erstmals ein Schwarzer zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt.



Die amerikanische Talkshow-Ikone Oprah Winfrey feiert als Gloria, Gaines' stolze Ehefrau, ihre Rückkehr auf die Leinwand. Prominent ergänzt wird der Cast durch die Popstars Lenny Kravitz und Mariah Carey und die Oscar-Preisträger Vanessa Redgrave und Cuba Gooding Jr..