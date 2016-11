David Yates gelang das seltene Kunststück, aus dem bisher dicksten Band der Reihe, den bislang kürzesten Film zu drehen. Mit einem Produktionsbudget von $150 Millionen Dollar spielte der fünfte Teil weltweit $938,2 Millionen Dollar ein und katapultierte sich damit zum achterfolgreichsten Film aller Zeiten. In Österreich strömten immerhin knapp 633 000 Fans in die Kinos, um Harrys ersten Kuss auf der Leinwand mitzuerleben. Nach dem Riesenerfolg von "Order des Phönix" durfte Regisseur David Yates auch die beiden letzten Romane der Reihe in Szene setzen. Der sechste Band "Harry Potter und der Halbblutprinz" kam am 16. Juli 2009 in unsere Kinos, der siebente und letzte Teil der Reihe, "Harry Potter and the Deathly Hallows" (Original), wurde aufgrund seiner Länge in zwei Filmen aufgesplittet: "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1" kam im November 2010 in die Kinos, Teil 2 im Juli 2011.

"Harry Potter und der Stein der Weisen" (2001, Regie: Chris Columbus)

(Harry Potter and the Sorcerer's Stone)

"Harry Potter und die Kammer des Schreckens" (2002, Regie: Chris Columbus) )

(Harry Potter and the Chamber of Secrets)

"Harry Potter und der Gefangene von Askaban" (2004, Regie: Alfonso Cuarón)

(Harry Potter and the Prisoner of Askaban)

"Harry Potter und der Feuerkelch" (2005, Regie: Mike Newell) (Harry Potter and the Goblet of Fire)

"Harry Potter und der Orden des Phoenix" (2007, Regie: David Yates)

(Harry Potter and the Order of the Phoenix)

"Harry Potter und der Halbblutprinz" (2009, Regie: David Yates) (Harry Potter and the Half-Blood Prince)

"Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 1" (2010, Regie: David Yates) (Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 1)

"Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2" (2011, Regie: David Yates) (Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2)