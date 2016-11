Der kleine Drache Kokosnuss Oma Aurelia kommt

Oma Aurelia, die gerade eine Weltreise macht, kündigt einen Besuch auf der Dracheninsel an. Da sie am Tag ihrer Ankunft auch Geburtstag hat, will Kokosnuss seiner Großmama eine Freude machen und beschließt, ihr etwas ganz Besonderes schenken. Er bastelt ein Massagesofa für Aurelia. Das begeistert aber leider auch die Fressdrachen Trutjahn und Trutbert.