Der Ghostwriter ("The Ghost Writer")

Basierend auf Robert Harris' preisgekrönter Vorlage "Ghost" inszenierte Oscargewinner Roman Polanski ("Der Pianist") einen furiosen Politthriller, in dem Ghostwriter Ewan McGregor nach dem mysteriösen Tod seines Vorgängers die Memoiren des ehemaligen britischen Premiers Adam Lang ( Pierce Brosnan ) fortsetzen soll. Nach Anschuldigungen von Seiten des ehemaligen britischen Außenministers, Terroverdächtigte entführt und gefoltert zu haben, hat sich Lang mit seiner Gefolgschaft, darunter seine Frau Ruth ( Olivia Williams ) und seine Assistentin Amelia ("Sex & the City"-Vamp Kim Cattrall ) in einem bunkerartigen Ferienhaus auf der Promi-Insel Martha's Vineyard zurückgezogen. Bei seinen Recherchen kommt der (namenlose) Ghostwriter dunklen Geheimnissen Langs auf die Spur und bringt sich dabei selbst in Gefahr.

Roman Polanskis erster in den USA spielender Film seit "Chinatown" (1974) wurde zur Gänze in Deutschland gedreht, da gegen den polnischstämmigen Regisseur seit seiner Flucht vor den US-amerikanischen Justizbehörden in den 1970er Jahren nach wie vor ein Einreiseverbot vorlag. Die Situation der in Frankreich lebenden Filmlegende spitzte sich zu, als er nach Ende der Dreharbeiten im September 2009 in der Schweiz verhaftet und für sechs Monate unter Hausarrest gestellt wurde. Selbst unter diesen widrigen Umständen war Polanski an der Post-Produktion aktiv beteiligt und schaffte es, den Film Anfang des Jahres 2010 in die Kinos zu bringen. Beim Berliner Filmfestival wurde "Der Ghostwriter" mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. Außerdem gewann das kontroverse Werk vier Césars und sechs European Film Awards, darunter Bester Regisseur, Bester Film und Bester Hauptdarsteller Ewan McGregor.