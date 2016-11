Leg dich nicht mit Zohan an ("You Don't Mess With the Zohan") Durchgeknallte Agenten-Farce mit Adam Sandler

Mit seinem all-inclusive Friseurprogramm versetzt Ex-Mossad-Agent Zohan seine New Yorker Kundinnen reihenweise in Verzückung. Doch seine neue Popularität als Star-Coiffeur ruft bald alte Gegner auf den Plan ...

Star-Comedian Adam Sandler schreckt als gnadenloser Undercover-Agent und schriller Top-Coiffeur im 80er Look vor rein gar nichts zurück. Auf seiner turbulenten Mission nimmt er jedes Klischee und Vorurteil scharfsinnig aufs Korn und landet unter der Regie von Dennis Dugan ('Happy Gilmore', 'Chuck und Larry') wieder einen punktgenauen Angriff auf die Lachmuskeln. Mit dabei in dem rasanten Gagfeuerwerk: Sandlers "Saturday Night Life"-Kumpel Rob Schneider und John Turturro ("The Big Lebowski"; "Barton Fink").

ZUR STORY: Er gilt als der Beste seiner Zunft. Seine Kampfmethoden sind legendär, seine Schläge tödlich. Doch nach Jahren im Dienste der israelischen Armee sehnt sich Elite-Soldat Zohan Dvir (Adam Sandler) nach einem Karrierewechsel und will endlich seine Leidenschaft fürs Haareschneiden zum Beruf machen. Also macht sich der muskelbepackte Möchtegernfigaro auf den Weg ins gelobte Amerika und findet tatsächlich eine Anstellung im New Yorker Friseursalon der hübschen Palästinenserin Dalia (gespielt von der marokkanisch-stämmigen Kanadierin Emmanuelle Chriqui - Lorelei aus "The Mentalist").

Im Nu schafft sich der ausgeflippte Ex-Soldat mit seinen unkonventionellen Haarwasch-Techniken und seinem speziellen Ganzkörperservice eine riesengroße Fangemeinde im Big Apple. Auch sein Arbeitsverhältnis zu seiner Chefin Dalia könnte nicht besser laufen, Zohan ist sogar drauf und dran, sich in sie zu verlieben. Doch sinistre palästinensische Terroristen, insbesondere das "Phantom" John Turturro (li. i. Bild) haben noch eine Rechnung mit Zohan offen ...

Adam Sandler Der Schauspieler/Komiker/Sänger Adam Sandler feiert am 9. September 2016 seinen 50. Geburtstag. Der Veteran der legendären US-Comedy-Show "Saturday Night Live" schaffte seinen Leinwand-Durchbruch vor 20 Jahren mit der Komödie "Happy Gilmore" im Jahre 1996. Spätestens seit dem US-Boxoffice-Wirbelsturm von "Waterboy - Der Typ mit dem Wasserschaden" war klar, dass Adam Sandler in der Topliga der US-Komiker angekommen war - wie an der Seite Jack Nicholsons in "Die Wutprobe". Schlag auf Schlag folgten die Hits wie die rowdyhaft-rührige Vater-Sohn-Komödie "Big Daddy" und die Liebeskomödie "Eine Hochzeit zum Verlieben", die ihn nicht nur als Komiker sondern auch als romantischen Helden etablierte. Für den Film steuerte das Multitalent auch die Songs bei. Mit seinen Comedy-Buddies David Spade und Rob Schneider aus "SNL" drehte Sandler die Baseball-Komödie "The Benchwarmers" und besetzte seine Freunde erneut in "Kindsköpfe".



Adama Sandlers Komödie "Urlaubsreif" (2014, "Blended" im Original) führte ihn nach "Eine Hochzeit zum Verlieben" und "50 erste Dates" zum dritten Mal mit Drew Barrymore vor der Kamera zusammen. Zuletzt war der Comedian in der Action-Sci-Fi-Komödie "Pixels" bei uns zu sehen.



PRIVAT

Der gebürtige New Yorker ist seit 2002 mit Schauspielerin Jackie Titone verheiratet und hat zwei Kinder mit ihr

Kurzinhalt Topagent Zohan Dvir ist der beste Mann des Mossad. Seines Geheimdienstlebens ist er aber längst schon überdrüssig. Als er seinen Tod vortäuscht, um seinen größten Feind, den Terroristen 'Phantom' zur Strecke zu bringen, ist für ihn der Weg nach Amerika frei. In New York will Zohan seinen Lebenstraum als Friseur verwirklichen. Im kleinen Salon der bezaubernden Dalia schlägt er mit seinen gewagten Kreationen ein wie eine Bombe. Seine wachsende Popularität wird ihm jedoch zum Verhängnis.

DARSTELLER Adam Sandler (Zohan Dvir)

John Turturro (Phantom)

Emmanuelle Chriqui (Dalia)

Nick Swardson (Michael)

Lainie Kazan (Gail)

Rob Schneider (Salim)

REGIE Dennis Dugan