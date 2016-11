Gossip Girl Bild mit Geheimnis

Die Veröffentlichung eines Videos, das Dan und Serena beim Sex zeigt, hat weitreichende Konsequenzen. Aus dem One-Night-Stand scheint mehr zu werden, als sie sich vor Paparazzi in Sicherheit bringen. Blair muss ihrer Mutter beweisen, dass sie endgültig erwachsen geworden ist. Indes versuchen Nate und Chuck an Informationen über Barts illegale Ölgeschäfte zu gelangen. Die Beweise dafür stecken in einem alten Gemälde, das auf Lilys Kunstgala feilgeboten wird. Ahnungslos ersteigern Ivy und Rufus das Bild.