The Secret Life of the American Teenager Offene Worte

Acht Wochen sind vergangen, seit Adrian ihr Baby verloren hat. Seither sitzt sie daheim, will niemanden sehen und stopft sich vor Wut und Trauer mit Essen voll. Schließlich weiß Ben sich nicht mehr zu helfen und bittet Amy, mit Adrian zu sprechen. Amy selbst ist dermaßen glücklich mit Ricky, dass sie sogar schon überlegt, gemeinsam mit John bei ihm einzuziehen. Als Camille Leo schonend beizubringen versucht, sich beruflich neu zu orientieren, reagiert dieser unerwartet harsch.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Keith Truesdell