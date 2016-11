Baby Daddy Das Weihnachtsfoto

Ben will zu Emmas erstem Weihnachten ein gemeinsames Foto mit der gesamten Familie machen. Auch Bens Vater Ray soll mit von der Partie sein. Während Bonnie auf einen Neuanfang mit ihrem Ex-Mann hofft, offenbart Ray seinem Sohn, wieder vergeben zu sein - an einen Mann. Derweil stolpern Riley und Tucker bei der Suche nach Weihnachtskostümen über Dannys altes Tagebuch. Tucker versucht zu verhindern, dass Riley hineinliest. Denn darin steht, wie sehr Danny schon damals in Riley verliebt war.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)