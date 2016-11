Inhalt - Folge 8

Das ewige Hin und Her in Sachen Liebe scheint endlich ein Ende zu haben, denn Gretchen ist sich sicher: Ihr Herz schlägt definitiv nur für einen. Doch ihr vermeintlicher Prinz ist einfach nicht in der Lage, zu seinen Gefühlen zu stehen. Gretchen ringt sich deshalb zu einer Entscheidung durch, die ihr alles andere als leicht fällt. Währenddessen wird Marcs ehemalige Kindergärtnerin Frau Schnippel ins Krankenhaus eingeliefert. Allerdings scheint ihm dies überaus unangenehm zu sein - vielleicht, weil Frau Schnippel ein Geheimnis aus seiner Kindheit ausplaudern könnte?