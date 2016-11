Wissper Gesangstunde für den Panda

Panda Dan hat einen Traum. Gerne würde er so gut singen können wie ein Vogel. Doch Dans Stimme spielt ihm regelmäßig einen Streich. Alles, was er zustande bringt, ist ein ohrenbetäubendes Quietschen. Zum Glück scheint Wissper einen Ausweg zu wissen. Sie nimmt Dan mit zu ihren Tierfreunden im Dschungel.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)