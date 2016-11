The Big Bang Theory Homo Novus Automobilis

Da Leonard für ein Forschungsprojekt neuerdings immer unregelmäßig in die Uni muss, kann er Sheldon nicht mehr jeden Tag mit in die Arbeit nehmen. Mit dem Bus zu fahren kommt für Sheldon nicht in Frage, also bittet er Penny, ihn zu kutschieren. Doch sie ist nicht die einzige, die Sheldon an diesem Tag aus dem Auto wirft. Genervt legen ihm seine Freunde schließlich nahe, endlich den Führerschein zu machen. Doch auch ein Genie ist nicht perfekt.