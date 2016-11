Wickie und die starken Männer 3D Weihnachten in Flake

Die Vorweihnachtszeit ist auch die Zeit der Weihnachtsböcke. Diese Strohtiere sollen für reichlich Geschenke für die Kinder sorgen. Die Tradition ist aber nicht jedermanns Sache: Gilby will den weihnachtlichen Geschenkesegen am liebsten sabotieren. Also klettert er mit einer Angel auf die Dächer Flakes, um die Geschenke aus den Kaminen zu fischen. Das bleibt aber nicht unbeobachtet, und Wickie und Ylva schlagen zurück.