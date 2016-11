Was gibt es Neues?

Selten gab es so viel zum Naschen fürs Rateteam...

bestehend aus Andi Vitasek, Susanne Pöchacker, Markus Mitterhuber, Kati Straßer und Thomas Stipsits - wie dieses Mal: Oliver Baier begeht den "Tag der Süßigkeiten"! Gefragt wird u.a. unter welcher Bedingung man in einem Lokal in Las Vegas gratis essen darf! Kabarettist Gerhard Walter möchte letztendlich wissen, was man unter einem "Engelsfurz" versteht?!