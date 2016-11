Die Simpsons Drei uralte Geschichten

Homer liest drei Geschichten aus einem alten Kinderbuch vor. In der ersten ist er selbst der Held Odysseus, der dem König ein trojanisches Pferd liefert. In der zweiten Geschichte führt Lisa als Jeanne D'Arc die Franzosen in den Krieg gegen England. In der letzten gibt Bart den Hamlet und soll den Tod seines Vaters Homer rächen.