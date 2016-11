Die Nanny Affäre in blond

Fran erfährt von einer Wahrsagerin, dass Maxwell in Kalifornien eine Affäre mit einer Blondine eingehen will. Zunächst schenkt sie der Prophezeiung keinen Glauben. Als weitere Weissagungen sich aber als wahr herausstellen, gerät Fran in Panik. Gemeinsam mit Niles fährt sie Maxwell und C.C. hinterher, um die beiden bei ihrer Geschäftsreise nach Beverly Hills genau zu beobachten.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)