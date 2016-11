Wickie und die starken Männer 3D Bärenalarm

Ulmes Gesangskünste schmerzen in den Ohren der Einwohner von Flake. Auch Halvar hat endgültig genug davon, was Ulme nicht einsehen will und worauf er seinem Chef die Freundschaft kündigt. Trotzig klettert er auf das Dach eines Hauses und setzt seinen Gesang fort. Ein Fan findet sich doch - ein riesiger, gefährlich aussehender Bär stampft ins Dorf, um Ulme seine Ehrerbietung zu erweisen. Die Wikinger bringen sich in Sicherheit, doch plötzlich stellt Tjure fest, dass sein Sohn noch im Dorf ist.