Der letzte Bulle Kein Sterbenswort

Inhalt - 'Kein Sterbenswort', IV/4

An einer Bushaltestelle in einem Vorort von Essen detoniert eine Bombe. Umgehend rückt das BKA an und übernimmt im Zuge der Ermittlungen auch gleich die ganze Polizeistation. Mick und Andreas lassen sich von dem arroganten Gehabe der übergeordneten Dienststelle nicht beeindrucken. Obwohl zum Nichtstun verdonnert, gehen sie unverdrossen ihrem eigenen Verdacht nach und kommen im Verlauf einer wendungsreichen Verfolgungsjagd zu grundsätzlich anderen Ergebnissen als das BKA.



DARSTELLER

Henning Baum (Michael 'Mick' Brisgau)

Maximilian Grill (Andreas Kringge)

Proschat Madani (Tanja Haffner)

Franziska Weisz (Steffi Averdunk)

Helmfried von Lüttichau (Martin Ferchert)

Robert Lohr (Roland Meisner)

Tatjana Clasing (Uschi Nowatzki)

REGIE

Sophie Allet-Couche